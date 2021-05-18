Survivor'da Aile Ödülü oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar

Survivor 2021’de bu akşam "Aile Ödülü" oyunu oynandı. Survivor 2021'de nefesleri kesen aile oyununun ikinci etabı için yarışmacılar canlı yayında karşı karşıya geldi. Yarışmacılar büyük ödül için ilk olarak avantaj oyuna çıktı. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Survivor 2021'de bu akşam "Aile Ödülü" oyunu duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İki aşamalık olarak oynana aile ödülü öncesinde Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptı.

AİLE ÖDÜLÜ HAKKINDA

Acun Ilıcalı aile ödülü oyunu detaylarını açıkladı. Açıklamaya göre; her yarışmacının ailelerinden iki kişinin Dominik'e geldi.

Aile ödülü iki oyun olarak oynanacak. İki oyunu da kazanan aynı takım olursa aileleri ile iki saate yakın bir zaman güzel bir akşam yemeği yiyebilecek.

İLK OYUNU KİM KAZANMIŞTI?

Survivor'da dün akşam ilk aşaması canlı oynanan aile ödülü oyunu nefesleri kesti. Parkurda yarışmacılar engelleri aşıp finalde kum torbaları ile dokuz adet sembolü devirmek için uğraştı.

Nefes kesen mücadelelerin sonunda kazanan 12-11'lik skorla Mavi Takım takım oldu ve eşsiz ödüle sahip olma hakkına bir adım yaklaştı.

Heyecan dolu oyunda skor 12-11 Mavi Takım lehine oldu.

BU AKŞAM AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam; aile ödülü için ilk olarak avantaj oyununda takım olarak parkura çıkıldı. Nefes kesen mücadelede Mavi Takım, geriden başladığı atışlarda rakibin yenerek seçim avantajını elde etti.

İKİNCİ ETABI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Canlı yayınla ekranlara gelen aile ödül oyununun ikinci etabını Mavi Takım kazandı.

Dünkü birinci etabı da mavi takımın kazanması ile skor 2-0 oldu ve oyunu kazanan Mavi Takım oldu.

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