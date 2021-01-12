Survivor'da ağlatan açıklama: Reşat ve Cemal Hünal elendi mi?

Ekran macerasına kısa bir süre önce başlayan Survivor Türkiye'nin yayınlanan son konseyinde duygusal anlar yaşandı. Takımın sempatik isimlerinden biri olan Reşat'ın sakatlığı ile ilgili bilgi veren Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası Gönüllüler takımı buz kesti.

Reşat'ın yarışmaya devam edememe durumu olduğu belirtildi. Acun Ilıcalı, “Çok ciddi bir kırmızı alarm var. Doktorumuzun Metin Kuş’un söylediğine göre, tahminimizden daha büyük sakatlık var. Benim aldığım bilgiye göre, senin Survivor’a devam edememe durumun var. İyileşecek kırık varmış iyileşemeyecek kırık varmış. Bazı zamanlarda hiçbir şey yapmaman gerekebilir.” Dedi.



Ayağındaki sorunun ilerleyen günlerde değerlendirilerek Reşat'ın yarışmaya devam edip edemeyeceği açıklanacak.