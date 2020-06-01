Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Öte yandan Survivor'ın 93. bölümünde takımlar, her oyun öncesinde oynadıkları avantaj oyunu için de mücadele verdi. İşte, Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu ve son bölüme ait tüm ayrıntılar...

AVANTAJI KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler takımı, 4. dokunulmazlık oyunu öncesi avantaj oyunununda karşı karşıya geldi.

Bayrak yarışında Ünlüler de Gönüllüler takımları tüm güçleri ile mücadele etti. Dört yarışmacı sembolleri devirmek için uğraştı. Burada Ünlüler farklarını ortaya koydu ve avantajı kazandı.

4. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Heyecanlı yarışma programı Survivor 2020'nin bu akşamki 93. bölümünde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu vardı. Mücadele ve rekabet dozunun yüksek olduğu oyunu kazanan Gönüllüler Takımı oldu.

Bu sonuçla Gönüllüler Takımı son iki haftada oynanan 4 dokunulmazlığı kazandı ve Ünlüler takımından 1 yarışmacının eleneceği netlik kazandı.

YENİ TAKIMLAR NASIL BELİRLENECEK?

Survivor 2020'nin 93. bölüm konsey toplantısında Acun Ilıcalı yeni takımların nasıl belirleneceği konusu hakkında bilgi verdi.

Ilıcalı yaptığı açıklmada; "Bir parkur olacak, bu parkurda 10 yarışmacı teker teker performans yapacak, bu 10 yarışmacının en iyi 4'ü kendi aralarında ikiye ayrılıp final oyununa çıkacak. Final oyununu kazanan yarışmacılar takım kaptanı olacak, takımları seçen ise yarışmacılar olacak" dedi.