Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar

Survivor'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu sonrasında son eleme adayı da belli oldu. Müthiş mücadelelerin yaşandığı Survivor'ın yeni bölümüde son bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık ve ödül mücadelesi yine nefes kesti. İşte, Survivor'da yaşananlar...

Survivor Türkiye'de 2021 sezonu finaline az bir zaman kaldı. 12 Haziran'da Survivor'ın 117. bölümü ekrana geldi. Son bölümde yarışmacılar, haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununda karşılaştı.

SURVİVOR’DA 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu sıralama turu ile başladı. Yarışmacıların tek tek çıktığı parkurda zamana karşı en iyi süreyi Batuhan yaptı.

Batuhan, birinci gelerek yarı finale direkt kalan isim oldu.

Yarı finalde Poyraz, Batuhan'ı 3-1 yenerek ilk finalist oldu. Poyraz'ın finaldeki rakibi ise Ayşe'yi 3-2 yenen Berkay oldu.

Beş olanın kazanacağı finalde yarışmacılar, her karşılaşmada farklı bir kelime dizmek zorunda kaldı.

Nefes kesen mücadelede 5-2 skorla kazanan Berkay, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de bu akşam son dokunulmazlık oyununu kazanan Berkay oldu.

Ada konseyinde Berkay, son eleme adayı olarak Ayşe'yi söyledi.

SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye’de bu haftanın ilk elem adayı Batuhan oldu. İkinci eleme adayı olarak Aleyna gösterildi.

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