Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı alan Sercan kimi söyledi? Survivor 2020 elenen isim

Survivor 2020 122. bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın son dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor son bölümde eleme adayları kesinlik kazandı. Bu hafta 3. kez dokunulmazlığı kazanan Sercan söylediği eleme adayıyla şaşkınlık yarattı. Nisa ve Sercan arasındaki ses kayıtlarının ortaya çıkması ise konseyde şoke eden anlara neden oldu. İşte, 122. bölümde Survivor'da eleme adayı olan isim.

SURVİVOR'DA SERCAN 3. DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununda Sercan yeni bölüme yine damgasını vurdu. Survivor 2020'nin 122. bölümünde Cemal Can, parkurun en iyi derecesini yaparak tur avantajını elde etti.

Yarı finalde Cemal Can’ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan ve Nisa şeklinde gerçekleşti. Final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklinde oldu. Nefes kesen mücadele sonunda Sercan 3. dokunulmazlığını kazandı.

SURVİVOR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 3. kez dokunulmazlığı kazanan Sercan konseyde Barış'ı eleme adayı olarak seçti. Sercan diğer eleme adayları için Berkan ve Nisa'nın isimlerini vermişti.

Dokunulmazlığın sahibi olan Sercan aynı zamanda, güzel bir villada DJ performansı ile dans eğlencesi ödülü kazandı.

SERCAN VE NİSA ARASINDAKİ SES KAYITLARI

Survivor 2020'nin 122. bölümünde konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Mavi takımdan Survivor Nisa ile Kırmızı takımdan Survivor Sercan arasında yaşananlara son noktayı koydu. Acun Ilıcalı, konseyde bahsettiği ses kaydını yayınladı. Ses kayıtlarında Nisa ve Gizem arasındaki konuşmalar dikkat çekti.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

30 Haziran Salı akşamı Survivor'da gerçekleşen ada konseyinde Survivor SMS oylamasına göre adadan ayrılan isim belli oldu. Bu hafta Survivor'da en az SMS oyunu alan Nisa Survivor'dan elenen isim oldu.