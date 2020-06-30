Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı alan Sercan kimi söyledi? Survivor 2020 eleme adayları

Survivor 2020 122. bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın son dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor son bölümde eleme adaylar kesinlik kazandı. Bu hafta 3. kez dokunulmazlığı kazanan Sercan söylediği eleme adayıyla şaşkınlık yarattı. Nisa ve Sercan ses kayıtlarının ortaya çıkması ise konseyde şoke eden anlara neden oldu. İşte, Survivor'da eleme adayı.

SURVİVOR'DA SERCAN 3. DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununda Sercan yeni bölüme yine damgasını vurdu. Survivor 2020'nin 112. bölümünde Cemal Can, parkurun en iyi derecesini yaparak tur avantajını elde etti.

Yarı finalde Cemal Can’ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan ve Nisa şeklinde gerçekleşti. Final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklinde oldu. Nefes kesen mücadele sonunda Sercan 3. dokunulmazlığını kazandı.

SURVİVOR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 3. kez dokunulmazlığı kazanan Sercan konseyde Barış'ı eleme adayı olarak seçti. Sercan diğer eleme adayları için Berkan ve Nisa'nın isimlerini vermişti.

Dokunulmazlığın sahibi olan Sercan aynı zamanda, güzel bir villada DJ performansı ile dans edip eğlence kazandı.

SERCAN VE NİSA ARASINDAKİ SES KAYITLARI

Survivor 2020'nin 122. bölüm konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Mavi takımdan Survivor Nisa ile Kırmızı takımdan Survivor Sercan arasında yaşananlara son noktayı koydu. Acun Ilıcalı, konseyde bahsettiği ses kaydını yayınladı. Ses kayıtlarında Nisa ve Gizem arasındaki konuşmalar dikkat çekti.