Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler takımları, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. 72. bölümde takımlar, dokunulmazlık oyunu öncesinde avantaj oyununa çıktı. Her iki takım, ikişer kadın ve erkek yarışmacılardan dört kişi bayrak yarışına çıkardı. İşte, Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu ve öncesinde yaşananlar...

AVANTAJI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu öncesi, avantajı kazanmak için Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya mücadele etti. Zorlu mücadele sonrası, Survivor'da dokunulmazlık oyununda seçimi yapma avantajını kazanan takım Gönüllüler oldu.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ve eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımı, bu oyunda kıyasıya mücadele etti. Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık oyununda sonuna kadar mücadele etti.

Oyunun sonunda Gönüllüler, 10-4 skorla bu akşam dokunulmazlığı kazanan takım oldu.