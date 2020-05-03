Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'ın bu akşam ekranlara gelen 65. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen her iki takım da dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. İşte, Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kazanan takım...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin 65. bölümünde 2. dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Zorlu mücadele sonrası kazanan 10-5'lik skorla Gönüllüler Takımı oldu.

GÖREV OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 65. bölümünde 2. dokunulmazlık oyunu öncesinde Acun Ilıcalı 1,5 milyon like alan resimlerden kazananı, yeni görevi ve ödülü açıkladı.

Survivor 2020'de 3. görev oyununu kazanan takım belli oldu. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu öncesinde Ünlüler ile Gönüllülerin tablolarını Instagram hesabından paylaştığını ve 1.5 milyon beğeni aldığını söyledi.

Gönüllüler takımı, Ünlüler takımına fark atarak görev oyununu kazandı. Bu sonuçla birlikte Gönüllüler takımı, havuçlu kek kazandı.

İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Survivor'un cumartesi akşamı ekranlara gelen 64. bölümünde, Ünlüler Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazanmak için sıkı mücadele verdi. Her iki takım da dokunulmazlığı kazanıp akşama yapılacak ada konseyini rahat geçirmek isterken eleme adayı çıkarmamak için parkurda ter döktü.

Ersin'in atışlardaki başarısı ise Survivor dokunulmazlık oyununa heyecan kattı. Oynanan oyun sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla kazanan takım Ünlüler oldu.

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek için konseyde toplandı. Gönüllüler takımında yarışmacılar kimin ismini yazdı? sorusu gecenin sonunda belli oldu. Yapılan oylama sonunda Survivor 2 Mayıs eleme adayı Berkan oldu.