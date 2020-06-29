On dördüncü sezonuyla ekranlarda yayınlanan Survivor'ın ekranlara gelen 121. bölümünde heyecanın ve rekabetin dozu oldukça yüksekti. Gerilimin tavan yaptığı Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu vardı. İşte, 'Survivor'da 2. dokunulmazlığı kim kazandı?' sorusunun yanıtı...

2. bireysel dokunulmazlık oyununda Mavi takımından Survivor Berkan - Kırmızı takımından Survivor Sercan'ın mücadelesi finalde heyecan dolu anlar yaşattı. Oyunun sonunda kazanan ve dokunulmazlığı alan yarışmacı belli oldu.

Bir önceki gün Berkan'ı eleme adayı olarak gösteren Sercan Yıldırım, ikinci dokunulmazlığın finalinde yine Berkan'la yarıştı.

Survivor'da Bursaspor ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Sercan Yıldırım, ikinci dokunulmazlığı da kazanırken konseyde bir isim daha söyledi. Sercan, konseyde ikinci eleme adayı olarak bu kez Nisa'nın ismini verdi.