Survivor'da 1. eleme adayı kim oldu, Sercan kimi seçti 27 Haziran? İşte Survivor 2020 ilk eleme adayı ve 121. yeni bölüm fragmanı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin 120. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. 1. Bireysel dokunulmazlık oyununda parkuru en iyi sürede tamamlayan yarışmacının üçüncü tura geçme hakkı kazanmasıyla rekabet oyun boyunca sürdü. Dokunulmazlığı kazanan Sercan ise Survivor'da eleme adayı olarak söylediği isimle şaşkınlık yarattı. İşte, Survivor'da eleme potasına giren isim.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM?

Survivor'un ekranlara gelen 120. bölümünde, 1. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan eleme adayı olarak Berkan'ın ismini verdi. Sercan'ın Berkan'la ilgili söylediği, "Her zaman söylüyorum burada en zorlandığım isim Berkan" sözü ise dikkat çekti.

Survivor'da pazar ve salı akşamları 2 eleme adayının çıkmasıyla, eleme gecesi yaşanacak.

SURVİVOR'DA 1. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da eleme gecesi isim kritik olan birinci dokunulmazlık oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Birinci turda dokunulmazlığı Berkan kazanırken, İkinci turda eşleşme, Sercan, Yasin, Barış, Cemal Can, Elif, Nisa şeklinde gelişti.

İlk eşleşme turunda ise Sercan, Yasin’i 2-1 ile geçerken, Cemal Can ise Barış’ı 2-0 ile geride bıraktı. Son eşleşmede ise Elif, Nisa’yı 2-1 yenerek üst tura çıktı.

Finale doğru dokunulmazlık oyununda Sercan da Elif’i 2-0 yenerek finalist oldu. Böylece Survivor’da ilk bireysel dokunulmazlık oyunu finalinde Sercan ile Berkan eşleşti. Oyunun kazananı olan Sercan bireysel dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor'un son bölümü sonrası 121. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Yasin'in sakatlanması ve Sercan'la Nisa arasındaki sırların ses kaydıyla ortaya çıkması damga vurdu. İşte, o görüntüler.