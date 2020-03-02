Survivor Yunus Emre Özden kimdir kaç yaşında nereli? Survivor 2020 Yunus Emre Özden'in hayatı ve biyografisi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'e katılacak iki isim netleşmeye başladı. Dövüş ve güreş sporları ile uğraşan Yunus Emre Özden'in de Survivor 2020 kadrosuna katılan iki isimden biri olması bekleniyor. Dikkat çeken fiziği ise şimdiden gündeme gelen Yunus Emre Özden'in, adadaki performansı ilerleyen günlerde belli olacak. Peki, Survivor Yunus Emre Özden kimdir? İşte, Survivor Yunus Emre Özden'in hayatı ve biyografisi.

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Survivor’ın yeni yarışmacısı Yunus Emre Özden 27 yaşında. 1993 doğumlu bir profesyonel dövüşçü olan Yunus Emre Özden, Avatar Atakan ve Turabi sonrasında yarışmada katılan 3. dövüşçüsü olarak yer alacak.