Survivor Yunus Emre kimdir, sevgilisi kim? Survivor Yunus Emre'nin sevgilisinin adı Belisa mı?

Survivor 2020'nin genç isimlerinden biri olan ve son zamanlarda artan performansıyla dikkat çeken Yunus Emre, 29 Mart 1993 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. İki çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, tedavisi tamamlandıktan sonra bambaşka birine dönüşecek kadar kilo verdi.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladı. Saatlerce kum torbasının başında vakit geçirmeyi sevdiğini ifade eden Yunus Emre, hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.

2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor. Survivor 2020 sezonuyla adını duyuran Yunus Emre, ilk olarak Ünlüler takımında yarışmış ancak daha sonra Gönüllüler ekibine dahil olmuştu.

SEVGİLİSİ KİM?

Survivor Gönüllüler ekibinde mücadele eden Yunus Emre'nin sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Survivor Bayram Özel bölümlerine Evrim Keklik ve Yunus Emre Özden'in dansı damga vurmuştu. Cemal Can Canseven'in 'Havada aşk kokusu var' yorumu ise gecenin en çok konuşulan konularından biriydi.