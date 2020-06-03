Survivor Yunus Emre kimdir, nereli? Survivor Yunus Emre Özden kaç yaşında?

Survivor Yunus Emre Özden merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor’ın son bölümünde ünlüler takımından Aycan Yanaç’ın elenmesinin ardından yeni takımlar bu akşam yapılacak olan mücadelelerin ardından belli olacak. Ünlüler takımı yarışmacılarından olan Yunus Emre’nin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. İşte 29 Mart 1993 tarihinde Silivri’de dünyaya gelen Yunus Emre ile ilgili merak edilenler…

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

29 Mart 1993 tarihinde Silivri’de dünyaya gelen Yunus Emre, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.

Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.