Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlüler yarışmacısı Yunus Emre Özden'in biyografisi

Yunus Emre Özden, Survivor'da uzun süre kalmayı başaran isimlerden biri oldu. İlk olarak Gönüllüler takımında mücadele eden Yunus Emre, daha sonra Ünlüler ekibine geçmişti. Son zamanlarda yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan genç yarışmacının hayatına dair bilgiler zaman zaman yaptığı çıkışlar ardından yeni gündeme geliyor. İşte Yunus Emre Özden'in bilinmeyenleri...

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala doğduğu şehirde yaşamını sürdüren Yunus Emre Özden, 2 çocuklu ailenin tek oğlu. Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyan Survivor 2020 sezonunun genç yarışmacısı, aynı zamanda modellik yapıyor.

Survivor'a katılmadan önce hayatını anlatan Yunus Emre, şu bilgileri vermişti: Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week’lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.