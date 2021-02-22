Survivor Yunus Emre Karabacak neden yok? Sağlık durumu hakkında önemli detaylar

2021 Survivor Gönüllüler takımında mücadele eden Yunus Emre Karabacak, son bölümde ayağını yakmıştı. Tedavi altına alınan Karabacak bu nedenle şu an oyunlara katılamıyor.

Yunus Emre Karabacak'ın diskalifiye olması gibi bir durum şu an için söz konusu olmazken, son durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak Erzurum doğumlu. 11 Şubat 1990’da dünyaya gelen Karabacak Bursa’da yaşıyor. 20 senedir güreş yapan başarılı sporcunun Türkiye’de dereceleri bulunuyor. Ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye girmiş.

Liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun. 2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.

Survivor Yunus Emre’nin babası Reşit Karabacak Türk güreşinin önemli isimlerinden biri. 20 yıldır güreş yaptığını ifade eden Yunus Emre, yıldızlar ve gençler kategorisinde derece yapmasıyla biliyor. Ayrıca Yunus Emre, Kırkpınar'da da 3 kez derece yapmış isimler arasında yer alıyor.

Instagramda 'yunusemrekarabacakkk' ismini kullanan yarışmacı 4 bini aşkın takipçiye sahip..