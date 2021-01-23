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Televizyon
Haber Giriş: 23.01.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Survivor Yiğit Poyraz kimdir, nereli? Kavga görüntüleriyle gündemde

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Survivor Yiğit Poyraz kimdir, nereli? Kavga görüntüleriyle gündemde
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Survivor 2021 tanıtımına Yiğit Poyraz'ın da karıştığı kavganın görüntüleri damga vurdu. Yeni sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Yiğit Poyraz, iddialı çıkışlarının yanı sıra performansıyla da dikkat çekiyor. Survivor macerasına iddialı bir giriş yapan Yiğit Poyraz, 'Bu sene Survivor'da poyraz sert esecek' şeklinde iddialı bir cümle de kullanmıştı. Peki, Survivor Yiğit Poyraz kimdir, nereli?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. Çocukluğunun geçtiği Bodrum'dan eğitimi için ayrılan yarışmacı, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından bu yana basketbola ilgi duyan ve aktif olarak oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

 

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