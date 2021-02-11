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Televizyon
Haber Giriş: 11.02.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Survivor yeni yedek yarışmacısı Öykü Bulut kimdir?

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Survivor yeni yedek yarışmacısı Öykü Bulut kimdir?
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Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden üç yeni yarışmacı katılıyor. Survivor’ın yeni bölüm tanıtımında kadroya katılan üç yarışmacının Öykü, Yiğit ve Berkay olduğu açıklandı. Görüntüler ardından yedeklerin tek kadın ismi Öykü Bulu’un hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Survivor yeni yedek yarışmacısı Öykü kimdir?

Evli olan Öykü Bulut’un Kemal Aslan adında 3 yaşında bir oğlu var. Öykü Bulut 2008'de Miss & Mr Model Of Turkey yarışmasına katıldı ve iyi bir derece aldı. İyi bir yüzücü olan Öykü Bulut hamileyken de aktif spor hayatını sürdürdü. 2012 de de Star TV de yayınlanan Miss Turkey yarışmasına katılan Öykü Bulut, Survivor 2021’in yedekleri arasına girdi.

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