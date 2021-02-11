Survivor yeni yedek yarışmacısı Öykü Bulut kimdir?

Evli olan Öykü Bulut’un Kemal Aslan adında 3 yaşında bir oğlu var. Öykü Bulut 2008'de Miss & Mr Model Of Turkey yarışmasına katıldı ve iyi bir derece aldı. İyi bir yüzücü olan Öykü Bulut hamileyken de aktif spor hayatını sürdürdü. 2012 de de Star TV de yayınlanan Miss Turkey yarışmasına katılan Öykü Bulut, Survivor 2021’in yedekleri arasına girdi.