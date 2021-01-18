Survivor yeni yarışmacısı Sergen’e Acun Ilıcalı’dan övgü! Sergen Bayar Ünlüler kadrosunda!

Survivor yedek yarışmacıları bu akşam yarışmaya dahil oluyor. Yeni bölümde Ünlüler takımına katılan Sergen’in performansı ile ilgili Acun Ilıcalı, ‘Sergen Survivor tarihine geçti!’ diyor. Yarışmanın izleyicileri tarafından da çok konuşulan yarışmacı, sosyal medya hesabında sıkça spor yaptığı fotoğrafları paylaşıyor.

SURVİVOR YENİ YARIŞMACISI SERGEN…

Survivor’ın yeni bölümünde yedek yarışmacılar belli oldu. Yedek yarışmacılardan biri olan Sergen Ünlüler takımı kadrosuna katıldı. Yeni yarışmacı ile ilgili Acun Ilıcalı, ‘Sergen’in enteresan bir parkur hızı var. Müthiş bir hız. Sergen Survivor tarihine geçti!’ dedi.

Sosyal medyada da çok konuşulan yarışmacı spor eğitmenliği yapıyor. Merak edilen isim sosyal medya hesabından bolca spor yaptığı fotoğrafları paylaşıyor. Survivor Sergen’in sosyal medya hesabında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden de yaptığı paylaşımlar yer alıyor.