MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor yeni yarışmacısı Sergen’e Acun Ilıcalı’dan övgü! Sergen Bayar Ünlüler kadrosunda!
GeriTelevizyon Survivor yeni yarışmacısı Sergen’e Acun Ilıcalı’dan övgü! Sergen Bayar Ünlüler kadrosunda!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 18.01.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Survivor yeni yarışmacısı Sergen’e Acun Ilıcalı’dan övgü! Sergen Bayar Ünlüler kadrosunda!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor yeni yarışmacısı Sergen’e Acun Ilıcalı’dan övgü! Sergen Bayar Ünlüler kadrosunda!
Abone Olgoogle-news

Survivor 2021 yarışmacıları arasında yeni isimler dahil oldu. Acun Ilıcalı yeni bölümde iki takıma da ikişer yarışmacının katıldığını duyurdu. Survivor Sergen bu isimler arasında merak edilenlerden biri oldu. Acun Ilıcalı yeni bölümde yarışmacının müthiş bir hıza sahip olduğunu aktardı. İşte detaylar

Survivor yedek yarışmacıları bu akşam yarışmaya dahil oluyor. Yeni bölümde Ünlüler takımına katılan Sergen’in performansı ile ilgili Acun Ilıcalı, ‘Sergen Survivor tarihine geçti!’ diyor. Yarışmanın izleyicileri tarafından da çok konuşulan yarışmacı, sosyal medya hesabında sıkça spor yaptığı fotoğrafları paylaşıyor.

SURVİVOR YENİ YARIŞMACISI SERGEN…

Survivor’ın yeni bölümünde yedek yarışmacılar belli oldu.  Yedek yarışmacılardan biri olan Sergen Ünlüler takımı kadrosuna katıldı. Yeni yarışmacı ile ilgili Acun Ilıcalı, ‘Sergen’in enteresan bir parkur hızı var. Müthiş bir hız. Sergen Survivor tarihine geçti!’ dedi.

Sosyal medyada da çok konuşulan yarışmacı spor eğitmenliği yapıyor. Merak edilen isim sosyal medya hesabından bolca spor yaptığı fotoğrafları paylaşıyor. Survivor Sergen’in sosyal medya hesabında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden de yaptığı paylaşımlar yer alıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle