MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Kelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor yeni yarışmacısı Berkay Yuvakuran kimdir? Babası eski milli futbolcu!
GeriTelevizyon Survivor yeni yarışmacısı Berkay Yuvakuran kimdir? Babası eski milli futbolcu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 11.02.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Survivor yeni yarışmacısı Berkay Yuvakuran kimdir? Babası eski milli futbolcu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor yeni yarışmacısı Berkay Yuvakuran kimdir? Babası eski milli futbolcu!
Abone Olgoogle-news

Survivor 2021 kadrosuna katılan Berkay Yuvakuran merak edilen isimler arasında yer alıyor. Berkay Yuvakuran’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğlu olan Berkay hakkında bilgiler

Berkay Yuvakuran, Survivor 2021 yeni yarışmacıları arasında bulunuyor. Gönüllüler takımı kadrosuna dahil olan Yuvakuran, 2 Kasım 1997 doğumlu.

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğlu olan Berkay Yuvakuran 2 Kasım 1997 doğumlu. Berkay Yuvakuran, Beşiktaş’ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'ın kardeşidir.

SEMİH YUVAKURAN HAKKINDA BİLGİLER

Semih Yuvakuran, 1 Eylül 1963, Bursa doğumlu Türk eski millî futbolcudur. Önce Galatasaray'da sonra da Fenerbahçe'de sol bek mevkiinde oynadı.

Survivor yeni yarışmacısı Berkay Yuvakuran kimdir Babası eski milli futbolcu

Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray takımının Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı finale çıkmasında büyük bir rol oynamıştır.

Toplamda 25 kez milli formayı giyen Yuvakuran, 1989 – 1990 sezonunun sonunda Fenerbahçe takımına transfer olmuştur.

Semih Yuvakuran’ın Alperen, Utku ve Berkay adında üçüz erkek çocukları vardır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle