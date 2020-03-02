Survivor yeni yarışmacılar kimler? Survivor'da Erman ve Fatma neden diskalifiye oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner'in ardından yeni bir diskalifiye şoku yaşandı. Yarışmanın pazar akşamı ekranlara gelen bölümünde gönüllüler takımında mücadele veren Fatma Günaydın ve Survivor kadrosunda sonradan dahil olan Erman Altıkardeş diskalifiye olan isimlerden oldu. Fatma ve Erman elendi mi, Survivor Erman neden diskalifiye oldu sorusu, Survivor'un son bölümünü takip edemeyen izleyiciler tarafından gündeme geldi. İşte, Survivor'un yeni yarışmacıları ve diskalifiye olan isimlerle ilgili detaylar.

SURVİVOR ERMAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı, Erman'ın diskalifiye olduğunu şu sözlerle duyurdu;

"Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu yüzden Survivor'a devam etmeyecek."

Erman, önceki haftalarda Yasin ile kavgası nedeniyle uyarı almıştı.

SURVİVOR FATMA ELENDİ Mİ?

Gönüllüler ekibinde yer alan Fatma Günaydın, geçen hafta dokunulmazlık oyununda sakatlanmıştı. Acun Ilıcalı, Fatma Günaydın'ın Survivor 2020'ye devam edemeyeceğini söyledi.

SURVİVOR YENİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor'da yeni yarışmacıların Berkan Karabulut ve Yunus Emre Özden olması bekleniyor. Survivor'a katılacak olan yeni isimler pazartesi akşamı yayınlanan 11. yeni bölümde açıklanacak.