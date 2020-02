Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni sezonu önümüzdeki haftalarda izleyici karşısına çıkacak. Yarışmaya kısa süre kala Acun Ilıcalı Survivor kadrosunda yer alacak olan bazı isimleri duyurdu. Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Tayfun Erdoğan, Sercan Yıldırım gibi kesinleşen isimlerin yanı sıra gönüllüler takımında yer alacak bazı yarışmacıların ismi açıklandı. İşte, Survivor 2020 yarışmacıları ve yeni sezon tarihi ile ilgili ayrıntılar.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Survivor yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yeni sezonda Uğur Pektaş, Ersin Korkut, Tayfun Erdoğan'ın ardından Sercan Yıldırım'ı açıkladı. Bunun dışında kadroya dahil olacak isimler ise Nisan Bölükbaşı, Makbule Karabudak, Meryem Kasap, Elif Gören olacak.

Survivor ünlüler takımında ise Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Tayfun Erdoğan, Sercan Yıldırım, Yasin Obuz, Cemal Can Sever, Tuğba Melis Türk,

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor ünlüler gönüllüler 16 Şubat Pazar günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

GEÇMİŞ DÖNEMLERİN SURVİVOR ŞAMPİYONLARI KİMLER?

2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci, Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci, Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci, Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci, Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsep değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı All Star Şampiyonu olmuştur. 2019'da ise Survivor Türkiye - Yunanistan konseptinde kazanan Yusuf Karakaya olmuştur.