Survivor yeni sezon ikinci yarışmacısı Öykü Çelik iddiası – Öykü Çelik kimdir?

Cemal Hünal ardından Öykü Çelik'in de Survivor 2021 sezonunda yarışacağı iddia edildi. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Cemal Hünal’ın fotoğrafını paylaşarak altına “Issız adam, ıssız ada” notuyla paylaşmıştı. Son olarak sosyal medyada Öykü Çelik Survivor 2021’in yeni sezonda ikinci yarışmacısı olacağı iddiaları ile konuşuluyor. Acun Ilıcalı ve Öykü Çelik iddialara yönelik bir açıklamada bulunmadı.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Öykü Çelik'in babası futbol antrenördür.



Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.



İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı.