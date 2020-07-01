Survivor yeni bölüm ne zaman? Gözler Survivor 124. bölüm fragmanında!
Survivor izleyicileri son bölümün ardından yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. TV 8’de ekrana gelen yarışma haftanın her günü yayınlanıyordu. Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finalinin ekrana geleceğinin duyurulmasının ardından gözler Survivor’ın yeni bölümüne çevrildi. Peki Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte TV 8 yayın akışı ve detaylar…
Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı sorusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. TV 8’de ekrana gelen yarışma bir süredir haftanın her günü ekrana geliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çekimlerine ara veren Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bu akşam sezon finali yayınlanacak. Survivor ise bu akşam yayınlanmayacak. İşte detaylar…
SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Survivor’ın yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. TV 8 yayın akışında 1 Temmuz Çarşamba akşamı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali bölümü yer alıyor. Yarışmanın yeni bölümü ise 2 Temmuz Perşembe akşamı saat 20:00’da yayınlanacak.
SURVİVOR 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Henüz yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
TV 8 YAYIN AKIŞI (1 TEMMUZ 2020)
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
12:30 Doya Doya Moda / Yeni bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir /Sezon Finali
00:15 Doya Doya Moda
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