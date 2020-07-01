Survivor yeni bölüm ne zaman? Gözler Survivor 124. bölüm fragmanında!

Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı sorusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. TV 8’de ekrana gelen yarışma bir süredir haftanın her günü ekrana geliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çekimlerine ara veren Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bu akşam sezon finali yayınlanacak. Survivor ise bu akşam yayınlanmayacak. İşte detaylar…

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Survivor’ın yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. TV 8 yayın akışında 1 Temmuz Çarşamba akşamı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali bölümü yer alıyor. Yarışmanın yeni bölümü ise 2 Temmuz Perşembe akşamı saat 20:00’da yayınlanacak.

SURVİVOR 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

TV 8 YAYIN AKIŞI (1 TEMMUZ 2020)

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

12:30 Doya Doya Moda / Yeni bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir /Sezon Finali

00:15 Doya Doya Moda