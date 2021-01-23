Survivor yeni bölüm fragmanında büyük kavga! Çağrı gönüllülere saldırdı, takım arkadaşları durduramadı!

Survivor 2021 yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan kavga ekranlara damga vurdu. Dokunulmazlık yarışı için karşı karşıya gelen iki takımın yarışmacılar izleyici karşısına çıkan yeni bölüm fragmanında birbirine girdi. Dora, Poyraz ve Çağrı arasında yaşanan gerginliğin sonunda diskalifiye olup olmayacağının ise yeni bölümde netleşmesi bekleniyor.

Yoğun mücadelenin yaşandığı fragmanda gönüllüler takımına sinirlenen ünlü oyuncu Çağrı Atakan'ın gönüllüler takımından bir kişiye "Senin sahte olduğunu biliyorum" demesi ortamı gerdi.

Çağrı'ya tepki gösteren Poyraz'ın "Abi demek yok artık sana. Terbiyesizlik yapana abi yok." demesi ise büyük kavganın fitilini ateşledi.

Bir anda başlayan hararetli tartışmada Çağrı gönüllülerin üzerine yürüdü. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Atakan'ın ilginç tavırları dikkat çekti.

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacılarından olan Çağrı Atakan 1981 Ankara doğumlu. Atakan, eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.