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Haber Giriş: 10.02.2020 - 15:32,Son Güncelleme:/

Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz Masterchef ve Yemekteyiz geçmişi ile tanınıyor

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Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz Masterchef ve Yemekteyiz geçmişi ile tanınıyor

Survivor Yasin Obuz renkli karakteri ile yarışmanın dikkat çeken isimlerinden birisi oldu. Daha önce Yemekteyiz ve MasterChef'te yaptığı yemeklerle mücadele eden Yasin Obuz, bu kez Survivor ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, bundan sonra adını Survivor Yasin olarak duyacağımız gönüllüler takımı oyuncusu Yasin Obuz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Survivor Yasin, yarışmanın en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İlk olarak bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur isimli programda ekrana çıkan Yasin Obuz, bir süre sonra Yemekteyiz programında yaptığı yemeklerle dikkatleri üzerine çekti. Yemekteyiz'deki başarısı ve renkli karakteri onu MasterChef yarışmasına getirdi. Yasin Obuz, MasterChef'te belirli bir aşamaya geldikten sonra elenerek veda etti. MasterChef Yasin'in ön adı, Survivor Yasin olarak değişti. Peki, Survivor Yasin kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz, ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

Yasin Obuz Survivor 2020'nin gönüllüler takımında yer alıyor. 

MasterChef Yasin'in Kısmetse Olur görüntüleri şaşırttıMasterChef'in iddialı yarışmacıları arasında yer alan Yasin Obuz, eski bir görüntüsüyle gündeme geldi. Kanal D ekranlarından sevilen yarışması Kısmetse Olur'a damat adayı olarak katıldığı öğrenilen MasterChef Yasin, konuşma tarzı ile şaşırttı. İşte, MasterChef Yasin'in o görüntüleri
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