Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Yasin Obuz'un hayatı ve biyografisi
Survivor Yasin kimdir? Survivor 2020'de yarı finalde mücadele eden Yasin, eleme potasına girdi. Adada gösterdiği performanslarla dikkatleri üzerine toplayan Survivor Yasin'in hayatı eleme adayı olmasıyla izleyicilerin gündemine geldi. Oyunlarda aldığı başarılar kadar, yaşadığı tartışmalarla da adından söz ettiren Survivor Yasin Obuz, geçen sezon MasterChef yarışmasında yarışmıştı. İşte, Survivor Yasin'in hayatıyla ilgili bilgiler.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'da büyük final öncesi yarışmacıların hayatları gündeme geldi. Ekran başındaki izleyiciler Survivor'da son 6'ya kalan yarışmacılardan olan Yasin Obuz'un hayatını öğrenmek istiyor. İşte bir çok spor dalıyla ilgilenen Survivor Yasin'le ilgili merak edilenler.
21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
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