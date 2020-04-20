Survivor Yasin diskalifiye mi oldu? 3T'den dikkat çeken açıklama
Survivor yarışmasının efsane isimlerinden Taner Tolga Tarlacı (3T), Barış ve Yasin arasında geçen kavganın ardından diskalifiye durumuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Barış ve Yasin’in diskalifiyesi hakkında bilgi veren Taner Tolga Tarlacı, Barış Murat Yağcı’yı kafes dövüşüne davet etti.
Survivor’un yeni bölüm fragmanında ekrana gelen Yasin Barış yumruklaşmasının ardından pek çok izleyici, diskalifiye olup olmadığı konusunda merak içerisine girdi. İzleyicilerin merakını giderecek olan açıklama eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’dan geldi. Yasin’in diskalifiye olduğunu ifade eden Taner Tolga Tarlacı, Barış Murat Yağcı’yı kafes dövüşüne çağırdı.
SURVİVOR YASİN DİSKALİFİYE OLDU MU?
“Arkadaşlar, ne yazık ki arkadaşımız Yasin Obuz diskalifiye oldu ve elendi. Sağlam bir yerden bilgiyi aldım.” Sözleriyle önemli bir iddiada bulundu.
Diskalifiye hakkında detaylar, Salı günü netlik kazanacak.
BARIŞ MURAT YAĞCI’YI KAFES DÖVÜŞÜNE DAVET ETTİ
Yasin Obuz’un çenesine yumruk yediğini ifade eden 3T, Barış Murat Yağcı’ya bunun cevabını yarışma sonrasında kafes dövüşünde vermek istediğini söyledi.
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SURVIVOR Barış 8 yıllık arkadaşım Yasin Obuz a yumruk atmışsın SAYIN ACUN ILICALI BU AHLAKSIZ I BİRAN ÖNCE DİSKALİFİYE ET VE ELE ÇÜNKÜ SURVIVOR DA ÇENEYE VURMAK YASAK BARIŞ A GEREKEN CEVABI KAFES DÖVÜŞÜNDE VERECEM ERKEK ADAMSA BENİMLE KAFES DÖVÜŞÜNÜ KABUL EDER ORANLARI VERDİM ŞİMDİ DEN BAHİS YAPABİLİRSİNİZ ARANIZDA
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