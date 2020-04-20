Survivor Yasin diskalifiye mi oldu? 3T'den dikkat çeken açıklama

Survivor’un yeni bölüm fragmanında ekrana gelen Yasin Barış yumruklaşmasının ardından pek çok izleyici, diskalifiye olup olmadığı konusunda merak içerisine girdi. İzleyicilerin merakını giderecek olan açıklama eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’dan geldi. Yasin’in diskalifiye olduğunu ifade eden Taner Tolga Tarlacı, Barış Murat Yağcı’yı kafes dövüşüne çağırdı.

SURVİVOR YASİN DİSKALİFİYE OLDU MU?

“Arkadaşlar, ne yazık ki arkadaşımız Yasin Obuz diskalifiye oldu ve elendi. Sağlam bir yerden bilgiyi aldım.” Sözleriyle önemli bir iddiada bulundu.

Diskalifiye hakkında detaylar, Salı günü netlik kazanacak.

BARIŞ MURAT YAĞCI’YI KAFES DÖVÜŞÜNE DAVET ETTİ

Yasin Obuz’un çenesine yumruk yediğini ifade eden 3T, Barış Murat Yağcı’ya bunun cevabını yarışma sonrasında kafes dövüşünde vermek istediğini söyledi.