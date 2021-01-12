Survivor yarışmacısının ismi merak konusu oldu… Sancakay Ilım Morgül kimdir? Sancakay ne demek?

İzmir ve Rize’de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997 yılında dünyaya geldi. Sancakay Ilım Morgül, Teknik direktör Ünal Karaman’ın yeğenidir. Spor hayatına ritmik jimnastikle başlayan Sancakay, lise yıllarında İzmir’de futbol kariyerine başladı. Son sınıfta Rizespor ekibine transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini bu şehirde tamamladı.



Genç yarışmacı, lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünde tamamladı.



Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul’a yerleşen Morgül, halen 4. sınıf öğrencisi.

SANCAKAY NE DEMEK?



Sancak ve Ay isimlerinin birleşmesinden oluşan Sancakay üstünde ay olan sancak anlamına gelmektedir. Sancak kelimesi mızrağa takılan bayrak anlamına gelirken ay kelimesi de gökyüzündeki ayı temsil etmektedir.