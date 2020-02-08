Survivor yarışmacısı Uğur Pektaş kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Uğur Pektaş'ın oynadığı diziler

Survivor yeni sezonunda yer alan isimler kesinleşti. Bu sezon ünlüler gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan yarışmanın kadrosunda yer alan isimleri Acun Ilıcalı duyurdu. Güçlü fiziği ile dikkat çeken oyuncu Uğur Pektaş da Survivor kadrosuna dahil olan isimler arasına yer aldı. Peki, Survivor yarışmacısı Uğur Pektaş hangi dizilerde oynadı? Uğur Pektaş kimdir? İşte, merak edilenler.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş 16 Nisan 1979'da istanbul'da dünyaya geldi. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş’ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı.

2005 yılında katıldıüı Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Uğur Pektaş, Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi. Başrollerinde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadığı Arka Sokaklar dizisinde Komiser Murar karakterine hayat verdi.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı.