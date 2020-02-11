Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan kimdir?
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, bu yıl ünlüler-gönüllüler konsepti ile ekranlarda olacak. Survivor 2020'nin gönüllüLer takımında yer alan Tayfun Erdoğan'da yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, Tayfun Erdoğan kimdir?
Tayfun Erdoğan, Survivor 2020'de sporcu kimliğiyle adından söz ettirecek yarılmacılardan biri olacak. İşte, Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan hakkında merak edilenler..
Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;
Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum.
Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.
Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.
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