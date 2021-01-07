Survivor yarışmacısı Reşat kimdir, nereli? Reşat Hacıahmetoğlu hakkında bilgiler

Reşat Karabacak, Survivor 2021 yarışmacıları arasında bulunuyor. Irmağa gidiyorum diye seslendiği videosu ile geniş kitlelere ulaşan Survivor Reşat 1990 Trabzon doğumlu. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamına devam ediyor.

REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı olan Reşat 1990 Trabzon doğumlu. Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimine üniversite yıllarına Of’ta devam etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi’nden mezun oldu.

Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, 2016 yılında sosyal medyada tanınmaya başladı. Irmağa gidiyorum diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaştı.

Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşıyor.