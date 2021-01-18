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Televizyon
Haber Giriş: 18.01.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Survivor yarışmacısı Poyraz kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz ile ilgili bilgiler

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Survivor yarışmacısı Poyraz kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz ile ilgili bilgiler
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Survivor yarışmacısı Poyraz merak edilen isimler arasında bulunuyor. Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Yiğit Poyraz başarılı performansı ile dikkat çeken isimlerden biri. İzleyiciler Survivor Poyraz’ın kaç yaşında ve nereli olduğunu merak ediyorlar. İşte 1994 doğumlu olan yarışmacı hakkında bilgiler

Survivor yarışmacılarından olan Poyraz’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 26 Aralık 1994 doğumlu olan yarışmacı 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan Yiğit Poyraz, Bodrum’da büyüdüğünü aktardı.

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Survivor 2021 kadrosunda olan Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı. 26 Aralık 1994 doğumlu olan yarışmacı 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum’da büyüdüğünü aktardı.

2009 yılında Robert Kolej’ini yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim aldı.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.

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