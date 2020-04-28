Survivor yarışmacısı Mert Öcal kimdir, kaç yaşında?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, Savaşçı gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.. Son olarak 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer almaktadır.