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Televizyon
Haber Giriş: 19.01.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Survivor yarışmacısı İlayda kimdir, kaç yaşında? İlayda Şeker eleme potasında

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Survivor yarışmacısı İlayda kimdir, kaç yaşında? İlayda Şeker eleme potasında
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Survivor yarışmacılarından olan İlayda Şeker merak edilen isimlerden biri. Gönüllüler takımı yarışmacılarından Ünlüler takımına geçen İlayda’nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte 1994 doğumlu olan İlayda Şeker hakkında bilgiler

İlayda Şeker, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor. Bu hafta eleme potasına giden ilk isim olan Survivor İlayda, Nevşehir doğumlu. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren İlayda Şeker, Sakarya Üniversitesi mezunu.

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir’de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı.

İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

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