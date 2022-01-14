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Survivor yarışmacısı Gizem Kerimoğlu kimdir?

#Survivor 2022#Gizem Kerimoğlu#Gizem Kerimoğlu Kimdir
Survivor yarışmacısı Gizem Kerimoğlu kimdir

Survivor 2022 All-Star kadrosunun açıklanması ile birlikte yarışmacıların biyografileri merak ediliyor. Survivor'un geçmiş sezonlarında yarışmış olan isimler, yaşadıkları değişim ile de dikkat çekiyor. Bunlardan biri de Gizem Kerimoğlu. Peki Gizem Kerimoğlu kimdir, kaç yaşında?

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Gizem Kerimoğlu 30 Ekim 1988 yılında doğmuş, eski bir futbolcudur. Bulgar göçmeni bir ailenin kızı olan Gizem Kerimoğlu, aynı zamanda oyunculukta yapmaktadır. Gizem Kerimoğlu 30 Ekim 1988 yılında doğmuş, eski bir futbolcudur. Bulgar göçmeni bir ailenin kızı olan Gizem Kerimoğlu, aynı zamanda oyunculukta yapmaktadır.

28 yaşındaki güzel yarışmacı, oyunculuk eğitimini 2015 yılında Deniz Erdem tarafından almıştır. 2015 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi almıştır. 174 santimetre boyunda ve 58 kilogram ağırlığındaki Gizem Kerimoğlu, bu sezon Survivor 2022 Gönüllüler takımının iddialı isimlerinden.

Profesyonel spor yaşantısını 2013 yılında üzülerek noktalayan Gizem Kerimoğlu, kendi tabiriyle hayatında aldığı en önemli kararla aktif spor hayatının ardından oyunculuk ve spikerlik eğitimleri almaya başlamıştır. Dialog ve Barbaros Çidal’dan diksiyon ve spikerlik eğitimleri alıp, tiyatro ve oyunculuk eğitimlerindeki ilk adımlarını kendisi de oyuncu olan arkadaşı Umut Kırcalı ile atmıştır. Ardından kendisine çok şey katan Deniz Erdem’den 2015 yılında Tiyatro Oyunculuğu Eğitimi almıştır.

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2015 yılı son çeyreğinden beri de Akademi 35,5 Sanat Evi’nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi almaya devam etmektedir. Survivor’a katılmak için eğitimini bir süre ara veren Gizem Kerimoğlu, 2016 sezonunun öne çıkan isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Diğer isimlerle sık sık fikir ayrılıkları yaşamasına rağmen Survivor'da uzun süre varlık göstermiş, 11. haftada elenmiştir.

 

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