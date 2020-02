Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven kimdir? Danla Bilic'in videolarıyla tanınıyor

Survivor 2020'nin Gönüllüler yarışmacılarından biri de Cemal Can Canseven oldu. İlk bölümden dikkatleri üzerine çeken genç yarışmacı, tanıtımda kullandığı “Herkes çok konuşuyor, icraat önemli” sözleriyle konuşulmuştu. Cemal Can Canseve, Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in takipçileri tarafından bilinen bir isim. Peki, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında?

Cemal Can Canseven, 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Rize, babası ise Selanik göçmenidir. Kendisinden 9 yaş büyük olan bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite eğitimi nedeniyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okurken arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.