Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan kimdir? Sosyetik güzel Eda Taşpınar ile beraberdi
Survivor 2021 sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Çağrı Atakan oldu. Performansının yanı sıra diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla dikkatleri üzerine çeken Çağrı Atakan, yer aldığı dizi projeleriyle tanınıyor. Çağrı Atakan, Survivor'dan kısa bir süre önce sosyetik güzel Eda Taşpınar ile yaşadığı beraberlikle gündeme gelmişti. Peki, Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında?
Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Şahin Tepesi dizisinde oynadı. 2007 yılında ilk kez Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı.
Çağrı Atakan 2017 yılında Çukur dizisinde Remzi karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. Çağrı Atakan, oyuncu kadrosu ve sahneleriyle dikkat çeken Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.
Çağrı Atakan kariyerinin yanı sıra Eda Taşpınar ile yaşadığı beraberlikle de gündem olmuştu. Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan, yaz aylarında başlayan sürpriz birlikteliklerini Survivor yeni sezonuna kısa bir süre kala noktalama kararı aldı.
EDA TAŞPINAR’DAN AYRILIK AÇIKLAMASI
Eda Taşpınar, ayrılık sorularına şu yanıtı vermişti.
"Aslında ilişkimiz daha önce bitmişti. Bazı fikirsel ayrılıklar yaşadık. Arkadaş olarak kalmaya karar verdik" dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle