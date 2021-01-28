Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan kimdir? Sosyetik güzel Eda Taşpınar ile beraberdi

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Şahin Tepesi dizisinde oynadı. 2007 yılında ilk kez Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı.

Çağrı Atakan 2017 yılında Çukur dizisinde Remzi karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. Çağrı Atakan, oyuncu kadrosu ve sahneleriyle dikkat çeken Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atakan kariyerinin yanı sıra Eda Taşpınar ile yaşadığı beraberlikle de gündem olmuştu. Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan, yaz aylarında başlayan sürpriz birlikteliklerini Survivor yeni sezonuna kısa bir süre kala noktalama kararı aldı.

EDA TAŞPINAR’DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Eda Taşpınar, ayrılık sorularına şu yanıtı vermişti.

"Aslında ilişkimiz daha önce bitmişti. Bazı fikirsel ayrılıklar yaşadık. Arkadaş olarak kalmaya karar verdik" dedi.