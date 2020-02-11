Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör kimdir?
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, bu yıl ünlüler-gönüllüler konsepti ile ekranlarda olacak. Survivor 2020'nin gönüllüler takımında yer alan Burak Yurdugör'de yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, Burak Yurdugör kimdir?
Burak Yurdugör, Survivor 2020'de sporcu kimliğiyle adından söz ettirecek yarılmacılardan biri olacak. İşte, Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör hakkında merak edilenler..
21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.
Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.
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