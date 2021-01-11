Survivor yarışmacısı Aleyna kimdir, kaç yaşında? Aleyna Kalaycıoğlu hakkında bilgiler
Survivor 2021 izleyicileri yarışmacılar arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna’nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Bursa doğumlu olan yarışmacı hakkında bilgiler
Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor. Gönüllüler takımı yarışmacısı 1998 doğumlu. 10 senedir voleybol oynayan Survivor Aleyna, son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer aldığını söyledi.
SURVİVOR YARIŞMACISI ALEYNA KİMDİR?
Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova’da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamış.
Kalaycıoğlu açıklamasında, ‘Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum.’ dedi.
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