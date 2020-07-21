Survivor yarışmacıları Yasin ile Tayfun birbirine girdi: "Seni adam sandım ama baban haklıymış"

Tayfun'a sert sözlerle yüklenen Yasin, "Oğlum seni adam sandım ama baban haklıymış. Yağmur nereye yağsa tarlanı oraya götürüyorsun. Adada kalman için Cemal'le ben seni ikna etmek için ne mücadele verdik sen çok iyi biliyorsun. İnkar eden namerttir. Hayat mücadelen için her zaman senin yanındayım demiştim ama arkamızı dönünce hemen hançerlemişsin helal olsun. Asalet sonradan kazanılmaz genlerden gelir" ifadelerini kullandı.