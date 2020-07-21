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Televizyon
Haber Giriş: 21.07.2020 - 16:35,Son Güncelleme:

Survivor yarışmacıları Yasin ile Tayfun birbirine girdi: "Seni adam sandım ama baban haklıymış"

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Survivor yarışmacıları Yasin ile Tayfun birbirine girdi: "Seni adam sandım ama baban haklıymış"
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Survivor 2020'nin yarışmacılarından olan Tayfun Erdoğan, Nisa'yla Dominik'te çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımına sinirlenen Yasin Obuz ise, "Seni adam sandım ama baban haklıymış" ifadelerini kullandı.

Tayfun'a sert sözlerle yüklenen Yasin, "Oğlum seni adam sandım ama baban haklıymış. Yağmur nereye yağsa tarlanı oraya götürüyorsun. Adada kalman için Cemal'le ben seni ikna etmek için ne mücadele verdik sen çok iyi biliyorsun. İnkar eden namerttir. Hayat mücadelen için her zaman senin yanındayım demiştim ama arkamızı dönünce hemen hançerlemişsin helal olsun. Asalet sonradan kazanılmaz genlerden gelir" ifadelerini kullandı.

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