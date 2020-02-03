Survivor yarışmacıları kimler? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?

Survivor ne zaman başlayacak sorusu, bazı isimlerin Survivor'a katılacağının kesinleşmesiyle yanıtı araştırılan konulardan oldu. Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'dan sonra Survivor 2020 kadrosuna Bursaspor ve Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım dahil olmuştu. Son olarak MasterChef yarışmasında renkli kişiliği ile çok sayıda hayran kitlesine ulaşan bir ismin bu sene Survivor'a katılacağı açıklandı. İşte, Survivor 2020'nin yarışmacıları ve başlangıç tarihi.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 kadrosu şekillenmeye başladı. Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'dan sonra Survivor 2020 kadrosuna Bursaspor ve Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım dahil oldu. Yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu. Daha önce Survivor'da yarışan ve şampiyon olan Uğur Pektaş'ın adaya gitmesi kesinleşti.

Diğer iki sürpriz isim ise MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven olarak belirlendi.

SURVİVOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.