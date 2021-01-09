Survivor yarışmacıları kimdir? Survivor 2021 kadrosu dikkat çeken isimlerle gündemde... İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının tamamı

Survivor 2021 sezonu için geri sayım başladı. Yarışma bu yıl da Ünlüler ve Gönüllüler konsepti ile yapılacak. Tanıtım fragmanında bu yıl kadroda kimlerin olduğu açıklandı. İlk bölümü 9 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak. Survivor 2021 kadrosunda Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal gibi isimler bulunuyor. Geçen sene Gönüllüler takımında yer alan Meryem Kasap bu yıl Ünlüler kadrosunda yer alıyor.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora bulunuyor.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.

Batuhan Karacakaya – Oyuncu

Çağrı Atakan – Oyuncu

Melis Sezer – Milli Tenisçi

İsmail Balaban – Baş Pehlivan

Hayrettin – Oyuncu

Öykü Çelik – Oyuncu

Cemal Hünal – Oyuncu

Merve Aydın – Mİilli Basketbolcu

Meryem Kasap - Milli Atlet

Barış Özbek - Futbolcu