Survivor voleybol maçı ve anlat bakalımı kim kazandı? Survivor 69. bölüm özeti ödülü kazananlar

Heyecanın ve rekabetin devam ettiği Survivor 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için mücadele verdi. İlk olarak anlat bakalım ödülünde karşı karşıya gelen iki takım da birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. Daha sonra ise voleybol maçında Nisa ve Evrim'e karşı Acun Medya fileye geçti. İşte, Survivor 2020 voleybol maçını kazanan takım ve Survivor 69. bölümde yaşananlar.

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Survivor'un 7 Mayıs tarihinde ekranlara gelen yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı anlat bakalım oyununda karşı karşıya geldi. 'Çikolatalı puding' olan ödülü olmak için birbirlerine sorulan soran yarışmacılar keyifli anları ekranlara getirdi. İki takım da birbirlerine üstünlük kurmaya çalışırken Sercan ve Aycan arasındaki anlaşamama sorunu ise komik anlara neden oldu.

Oynana oyun sonunda Survivor Anlat Bakalım ödülünü haftalar sonra gönüllüler takımı kazandı. Ödüle kavuşan gönüllüler takımı yarışmaya motive oldu.

SURVİVOR VOLEYBOL MAÇININ KAZANANI KİM OLDU?

Survivor'da her hafta perşembe günleri oynanan voleybol maçı oyununda Nisa ve Evrim'e karşı Acun Ilıcalı ve İrem Kanan karşı karşıya geldi. Heyecanlı anların yaşandığı maçta, Acun Ilıcalı duyuruyu yaptı ve yarışmacıların hangi takımı desteklediğini sordu. Yarışmacılar tek tek destekledikleri yarışmacıları açıkladılar.

Acun Ilıcalı bu hafta maçı kazanan takımın makarna ve şekerpare alacağını söyledi.

Survivor'da voleybol maçı henüz bitmedi. Maç bittiği zaman haberimizde yer vereceğiz.