Survivor ünlülerle anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor 110. bölüm özeti ve anlat bakalımı kazanan isimler

Ardahan'ın elenmesiyle 8 kişi kalan Survivor çeyrek finalistleri ünlülerle anlat bakalım oyununda keyifli anlar yaşadı. Anlat Bakalım oyununda her ünlü 1 yarışmacıyla eşleşerek, Anlat Bakalım oyununda performanslarını sergiledi. Konseyde SMS için toplanıldığı sırada Berkan, Evrim ile ilgili konuşacağı anda Evrim'in sırtını dönerek ilginç bir tavırda bulunması dikkat çekti.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen 110. bölümünde anlat bakalım oyunu oynandı. Dominik'te tatil ödülünün olduğu gecede, Elif'le eşleşen Haluk Levent en çok sevilen şarkılarından biri olan Elfida'yı seslendirdi.

Evrim Keklik ile eşleşen Mustafa Ceceli ikili kendilerine verilen toplam 6 dakikada iyi bir performans sergileyerek 16 kelime tahmin ettiler.

Keyifli geçen anların sonunda Survivor'da anlat bakalım oyununu Barış Murat Yağcı ve Furkan Korkmaz kazandı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNDA KİM KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Cemal Can - Demet Özdemir

Elif - Haluk Levent

Nisa - Enis Arıkan

Evrim - Mustafa Ceceli

Yasin - Danilo Zanna

Berkan - Bensu Soral

Barış - Furkan Korkmaz

Sercan - Eser Yenenler

SURVİVOR'DA SMS KONSEYİ

Survivor oylama konseyinde toplu oylama gerçekleşti. SMS’lerin gün boyu süreceğini açıklayan Acun Ilıcalı, elemenin de oylama üzerinden yapılacağını ve son 4’e kadar oylama olmayacağını açıkladı.