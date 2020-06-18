Survivor ünlülerle anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor 110. bölüm özeti ve anlat bakalımı kazanan isimler
Survivor'un 17 Haziran Çarşamba akşamı ekranlara gelen 110. bölümünde ünlülerle anlat bakalım oyunu oynandı. Keyifli anların yaşandığı gecede, Demet Özdemir, Furkan Korkmaz, Haluk Levent, Enis Arıkan, Mustafa Ceceli, Danilo Zanna, Bensu Soral ve Eser Yenenler, canlı yayınla Survivor anlat bakalım oyununa dahil oldu. Dominik Tatili ödülünün olduğu oyun sonunda Survivor SMS konseyi gerçekleşti. İşte, Survivor 110. bölümde anlat bakalımı kazanan takım ve yeni bölüm fragmanı.
Ardahan'ın elenmesiyle 8 kişi kalan Survivor çeyrek finalistleri ünlülerle anlat bakalım oyununda keyifli anlar yaşadı. Anlat Bakalım oyununda her ünlü 1 yarışmacıyla eşleşerek, Anlat Bakalım oyununda performanslarını sergiledi. Konseyde SMS için toplanıldığı sırada Berkan, Evrim ile ilgili konuşacağı anda Evrim'in sırtını dönerek ilginç bir tavırda bulunması dikkat çekti.
SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un ekranlara gelen 110. bölümünde anlat bakalım oyunu oynandı. Dominik'te tatil ödülünün olduğu gecede, Elif'le eşleşen Haluk Levent en çok sevilen şarkılarından biri olan Elfida'yı seslendirdi.
Evrim Keklik ile eşleşen Mustafa Ceceli ikili kendilerine verilen toplam 6 dakikada iyi bir performans sergileyerek 16 kelime tahmin ettiler.
Keyifli geçen anların sonunda Survivor'da anlat bakalım oyununu Barış Murat Yağcı ve Furkan Korkmaz kazandı.
ANLAT BAKALIM OYUNUNDA KİM KİMİNLE EŞLEŞTİ?
Cemal Can - Demet Özdemir
Elif - Haluk Levent
Nisa - Enis Arıkan
Evrim - Mustafa Ceceli
Yasin - Danilo Zanna
Berkan - Bensu Soral
Barış - Furkan Korkmaz
Sercan - Eser Yenenler
SURVİVOR'DA SMS KONSEYİ
Survivor oylama konseyinde toplu oylama gerçekleşti. SMS’lerin gün boyu süreceğini açıklayan Acun Ilıcalı, elemenin de oylama üzerinden yapılacağını ve son 4’e kadar oylama olmayacağını açıkladı.
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