Survivor Uğur Pektaş kimdir nereli ve kaç yaşında? Survivor'ın ilk birincisi!
Survivor Uğur Pektaş, Türkiye'de ilk kez 2005 yılında ekranlara gelen Survivor'un birincisi olan Uğur Pektaş, aradan 15 yıl geçmesiyle birlikte bir kez daha adadaki yerini alacak. İlk yarışmaya Palau adasında çıkan Uğur Pektaş, bu yıl Dominik Cumhuriyeti'nde mücadele edecek. Peki, Survivor Uğur Pektaş kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Survivor Uğur Pektaş, ilk şampiyonluğunun üzerinden yıllar geçmesinin ardından yeniden şampiyon olmak için ünlüler takımında yer aldı.
Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Ekranlarda yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür. Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır.
|Yıl
|Program
|Birinci
|Mekan
|2005
|Survivor Türkiye: Büyük Macera
|Uğur Pektaş
|Palau
|2006
|Survivor Türkiye - Yunanistan
|Derya Durmuşlar
|Panama
|2007
|Survivor Aslanlar - Kanaryalar
|Taner Özdeş
|2010
|Survivor Kızlar - Erkekler
|Merve Oflaz
|Filipinler
|2011
|Survivor Ünlüler-Gönüllüler
|Derya Büyükuncu
|Dominik Cumhuriyeti
|2012
|Nihat Altınkaya
|2013
|Hilmi Cem İntepe
|Panama
|2014
|Turabi Çamkıran
|Dominik Cumhuriyeti
|2015
|Survivor All Star
|2016
|Survivor Ünlüler-Gönüllüler
|Çağan Atakan Arslan
|2017
|Ogeday Girişken
|2018
|Adem Kılıççı
|2019
|Survivor Türkiye-Yunanistan
|Yusuf Karakaya
|Türkiye
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