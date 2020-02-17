Survivor Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor Tuğba Melis'in oynadığı diziler hangileri?

Survivor yarışmacısı Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan’ın Sofya şehrinde dünyaya geldi. Baba tarafı Azerbaycan kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yanı sıra komedi filmleri Laz Vampir Tirakula ve Kolpaçino’nun kadrosunda yer aldı.

Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci oldu. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu.

Tuğba Melis Türk yarışmaya katılmadan önce objektiflerin karşısına geçerek özel hayatıyla ilgili bazı bilgiler verdi. Bir dönem futbolcu Ersan Gülüm ve ardından oyuncu Murat Han ile yaşadığı aşklarla gündeme gelen Türk, iki yıldır hayatında kimsenin olmadığını söyledi: “İki yıldır yalnızım. Hayat çok sakin geçip gidiyor. Ama yeni yıla az bir zaman var, 2020’den umutluyum.”