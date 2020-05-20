Survivor 2020’de görev oyununda iki takımdan birer tablo yapılması istenmişti. Survivor meşalelerinden esinlenilen iki takımın tabloları açık arttırmayla alıcılarını buldu. Gönüllüler takımı, yaptıkları tabloyu açık artırma ile satarak elde edilen geliri Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlamak istediklerini söylemişti. Ünlüler takımı da aynı kampanyaya destek vermişti. Survivor 81. bölümde tabloları alan kişilerin Ahmet Acar ve Şenol Şankaya aldığı ortaya çıktı. Peki, Survivor tablolarını satın alan Ahmet Acar ve Şenol Şankaya kimdir, meslekleri ne?

AHMET ACAR KİMDİR?

Survivor Gönüllüler tablosunu 100 bin lira vererek satın satın alan Ahmet Acar, Acar Home şirketinin sahibidir. 2000'li yıllarda Acar markası ürünlerle piyasaya hizmet sunmaya başlayan Acar Home şirketi, 2010 ve sonrasında daha tanınır hale geldi. Firma, bugünlerde 7 bin 500 metrekarelik lojistik merkez, bin metrekare showroom ve 8 AcarHome mağazasıyla hizmet vermeye devam ediyor.

ŞENOL ŞANKAYA KİMDİR?

Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünü dünyanın en büyük federasyonlarından biri olan Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nda (IAF) temsil eden bir isim.