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Survivor Sunucusu Murat Ceylan kimdir?

#Murat Ceylan#Murat Ceylan Kimdir#Survivor Sunucusu
Survivor Sunucusu Murat Ceylan kimdir

2013 yılında katıldığı Survivor yarışması ardından ekranlarda kalmaya devam eden Murat Ceylan, Survivor All Star sezonunun sunuculuğunu üstleniyor. Müziğin yanı sıra pek çok sporda aktif olan Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Klubü’nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness dışında sörf ve patenle ilgilenmektedir. İşte Survivor Sunucusu Murat Ceylan'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

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Murat Ceylan  15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseden sonra Londra’da Central Saint Martins’de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Henüz 2 yaşındayken piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri aldı.

Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştı. Yarışma ardından bir gezi programıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8’de başlayan “Para Bende” adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı. 2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan “Yeni Nesil” adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekti. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynadı. All Star formatlı Survivor 2018 sezonunda yeniden yarışan Murat Ceylan, '5 yıl önce çocuk olarak gittiği Survivor’a, olgunlaşmış bir genç olarak gidiyorum’ sloganıyla iddiasını ortaya koymuştu.

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Müziğin yanı sıra pek çok sporda aktif olan Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Klubü’nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness dışında sörf ve patenle ilgilenmektedir.

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