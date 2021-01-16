Survivor Steven Salam kimdir ve nereli? Survivor 2021 yarışmacısı Steven'in hayatıyla ilgili merak edilenler

Survivor yarışmacısı Steven Salam bu sezonun iddialı isimleri arasında yer alarak şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Bir dönem Türkiye'de futbolda oynayan Steven Salam, en büyük hayallerinden birinin Survivor'da yarışmak ve şampiyon olmak olduğunu söylüyor.

SURVİVOR STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu. Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu. Türkiye'de futbolda oynayan Steven Salam, Süper Amatör Lig ekiplerinden İzmir Karayollarıspor'da forma giydi.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

Survivor yarışmasına uzun süredir başvuru yapan Steven Salam'ın 2016'dan beri yarışmada olmak istediği ortaya çıktı. En büyük hayallerinden birinin Survivor'da yarışmak ve şampiyon olmak olduğu söyleyen Salam bu yıl bu hayale ulaşmak istediğiniz sözlerine ekledi.

WAKANDA NEDİR? WAKANDA NEREDE?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam’ın, tanıtımda kullandığı ‘Wakanda Forever’ kelimeleri de pek çok kişi tarafından merak edildi. İnsanlar, ‘Wakanda nedir, Wakanda nerede, gerçek mi?’ gibi soruların yanıtlarını aradı. Wakanda, Amerikan çizgi roman şirketi Marvel tarafıntan yaratılan hayali bir ülkedir. Çizgi romanda Doğu Afrika'da yer aldığı bilinen Wakanda, 2018 yapımı Kara Panter filminde gündeme gelmiştir.