Survivor Steven kimdir, nereli? İşte Steven Salam hakkında bilgiler
Survivor yarışmacısı Steven merak edilen isimlerden biri. Gönüllüler takımı yarışmacılarından olan Steven Salam başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Survivor Steven’ın nereli olduğu merak ediliyor. İşte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelen yarışmacı hakkında bilgiler
Steven Salam, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor. Gönüllüler takımında bulunan Steven, yarışları kazandıktan sonra söylediği, 'Wakanda Forever' sloganı ile dikkat çekiyor. Türkiye'de futbolda oynayan Steven Salam, Süper Amatör Lig ekiplerinden İzmir Karayolları spor'da forma giydi
SURVİVOR STEVEN KİMDİR?
Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu. Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu. Türkiye'de futbolda oynayan Steven Salam, Süper Amatör Lig ekiplerinden İzmir Karayolları spor'da forma giydi.
Yarışmacı, yarışları kazandıktan sonra söylediği, 'Wakanda Forever' sloganı ile dikkat çekiyor.
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